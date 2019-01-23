"Эхо" в Ярославле отменило эфир с ЛГБТ-активистами из-за угроз

Радиостанция "Эхо Москвы в Ярославле" отменила эфир с местным ЛГБТ-активистами после угроз в социальных сетях. Об этом написала у себя в фейсбуке главный редактор Людмила Шабуева.
Неизвестные заявили, что если эфир состоится, его участники об этом пожалеют, рассказала Шабуева изданию 76.ru. "Эхо" сообщает, что многие комментарии под анонсом эфира были анонимными, носили гомофобный характер и содержали угрозы физической расправы.
ЛГБТ-активисты, которые должны были участвовать в эфире, собирались, в частности, рассказать о своей акции против преследования геев в Чечне. Речь идёт о кампании #saveLGBTinRussiа, к которой присоединились уже несколько городов.
- Накануне в Волгограде люди в казачьей форме сорвали пикет в поддержку акции #saveLGBTinRussiа. Полиция отказалась вмешиваться.
- В начале января Российская ЛГБТ-сеть сообщила, что в Чечне началась новая волна репрессий против геев и лесбиянок. По данным организации, с конца декабря в республике были незаконно задержаны как минимум 40 мужчин и женщин, двое мужчин умерли от пыток.
- Исполнительный директор программ Российской ЛГБТ-сети Игорь Кочетков уточнил, что пытки, которым подвергаются геи, стали более жестокими и изощренными, а применяются они не только по отношению к мужчинам, но и к женщинам.
- Власти Чечни продолжают отрицать сообщения о преследованиях и убийствах геев.
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