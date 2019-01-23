"Эхо" в Ярославле отменило эфир с ЛГБТ-активистами из-за угроз

Радиостанция "Эхо Москвы в Ярославле" отменила эфир с местным ЛГБТ-активистами после угроз в социальных сетях. Об этом написала у себя в фейсбуке главный редактор Людмила Шабуева.

Неизвестные заявили, что если эфир состоится, его участники об этом пожалеют, рассказала Шабуева изданию 76.ru. "Эхо" сообщает, что многие комментарии под анонсом эфира были анонимными, носили гомофобный характер и содержали угрозы физической расправы.

ЛГБТ-активисты, которые должны были участвовать в эфире, собирались, в частности, рассказать о своей акции против преследования геев в Чечне. Речь идёт о кампании #saveLGBTinRussiа, к которой присоединились уже несколько городов.