Исчезновение иконы из Исторического музея расследуют как кражу

Московская полиция возбудила дело о краже в особо крупном размере после пропажи из фонда Исторического музея иконы XVI века "Богоматерь Смоленская Шуйская". Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Об исчезновении иконы стало известно накануне. На сайте музея сообщили, что пропажу обнаружили в декабре при подготовке к очередной выставке. Саму икону в последний раз видели в сентябре 2018 года. Директор Исторического Музея Алексей Левыкин сообщил о пропаже в Министерство культуры и в полицию.
- В музее ранее заявляли, что официально признают пропажу только после того, как проверят все 30 тысяч экспонатов фонда древнерусской живописи, где она хранилась.
- Икона "Богоматерь Смоленская Шуйская", по информации Исторического музея, была написана во второй половине XVI века в Вологде. Ранее она выставлялась в Мурманском художественном музее.
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