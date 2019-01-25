Исчезновение иконы из Исторического музея расследуют как кражу

Московская полиция возбудила дело о краже в особо крупном размере после пропажи из фонда Исторического музея иконы XVI века "Богоматерь Смоленская Шуйская". Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Об исчезновении иконы стало известно накануне. На сайте музея сообщили, что пропажу обнаружили в декабре при подготовке к очередной выставке. Саму икону в последний раз видели в сентябре 2018 года. Директор Исторического Музея Алексей Левыкин сообщил о пропаже в Министерство культуры и в полицию.