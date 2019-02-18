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Суд арестовал зампредседателя Сибирского отделения РАН

Суд во Владивостоке арестовал на два месяца заместителя председателя Сибирского отделения Российской академии наук (РАН), бывшего замминистра России по развитию Дальнего Востока Ивана Благодыря. Его подозревают в подстрекательстве и растрате. Меру пресечения Благодырю избрали ещё 10 февраля, но известно об этом стало только сегодня, сообщает "Интерфакс".

Благодырь был задержан 9 февраля в Новосибирске сотрудниками ФСБ, после чего его под конвоем доставили на Дальний Восток.

По одному делу с ним проходят ранее арестованный исполнительный директор Дальневосточной энергетической компании, депутат Законодательного собрания Приморья Виктор Милуш.

С июня 2012-го по октябрь 2013 года Иван Благодырь был заместителем министра России по развитию Дальнего Востока. Позднее он занимал пост министра инвестиций и внешних связей Сахалина. Благодыря и ещё ряд чиновников уволили из правительства региона в 2015 году после отстранения и задержания губернатораСахалина Александра Хорошавина.

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