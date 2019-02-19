Рабочего с Урала предупредили об увольнении после пикета у Кремля

Рабочего химического завода "Форэс" из города Сухой Лог Свердловской области Рустама Корелина, который провел пикет на Красной площади, уведомили об увольнении. Об этом он сообщил "Новой газете".

По словам Корелина, с ним собираются расторгнуть договор якобы за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин. При этом решение о расторжении договора было принято, когда Корелин находился в учебном отпуске в Екатеринбурге. По мнению, председателя первичного профсоюза завода "Форэс" Дмитрия Дудырина, совершенно очевидно, что решение об увольнении связано не с плохой работой Корелина, а с его активной гражданской позицией.

17 и 18 января Рустам Корелин провел одиночные пикеты у здания правительства России и Кремля. Он стоял с плакатом: "Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Это несправедливо!!!". Во время пикета на Красной площади Корелина задержала полиция. Позже суд в Москве оштрафовал его на 10 тысяч рублей за несогласованную акцию.

Корелин – участник профсоюза завода "Форэс" – требует также доплачивать рабочим за вредные условия работы. Руководство "Форэса" назвало пикет Корелина частью спланированной информационной кампании против предприятия. В то же время уже после пикета Корелина "Форэс" объявил, что повысит зарплату рабочим.