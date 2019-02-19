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Рабочего с Урала предупредили об увольнении после пикета у Кремля

Красная площадь

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Рабочего химического завода "Форэс" из города Сухой Лог Свердловской области Рустама Корелина, который провел пикет на Красной площади, уведомили об увольнении. Об этом он сообщил "Новой газете".

По словам Корелина, с ним собираются расторгнуть договор якобы за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин. При этом решение о расторжении договора было принято, когда Корелин находился в учебном отпуске в Екатеринбурге. По мнению, председателя первичного профсоюза завода "Форэс" Дмитрия Дудырина, совершенно очевидно, что решение об увольнении связано не с плохой работой Корелина, а с его активной гражданской позицией.

17 и 18 января Рустам Корелин провел одиночные пикеты у здания правительства России и Кремля. Он стоял с плакатом: "Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Это несправедливо!!!". Во время пикета на Красной площади Корелина задержала полиция. Позже суд в Москве оштрафовал его на 10 тысяч рублей за несогласованную акцию.

Корелин – участник профсоюза завода "Форэс" – требует также доплачивать рабочим за вредные условия работы. Руководство "Форэса" назвало пикет Корелина частью спланированной информационной кампании против предприятия. В то же время уже после пикета Корелина "Форэс" объявил, что повысит зарплату рабочим.

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