Дело Бутиной слушается в окружном суде в Вашингтоне

Гражданка России Мария Бутина сегодня впервые появится в суде США после признания своей вины в отсутствии у неё регистрации как "иностранного агента". Слушания 26 февраля в окружном суде Вашингтона состоятся в преддверии окончательного решения вопроса: предстоит ли Бутиной отбывать наказание на территории США или она будет депортирована в Россию.



Адвокат Бутиной Роберт Дрискол заявил агентству ТАСС, что российский паспорт Бутиной был передан американским иммиграционным властям, Это означает, что вероятность высылки Бутиной из США может оказаться бОльшей, чем её заключения в американскую тюрьму. Адвокат выразил надежду , что окончательное решение будет объявлено не позже апреля.

Мы надеемся, что она получит приговор, эквавалентный сроку уже состоявшегося заключения и что она будет освобождена и вскоре после этого депортирована, заявил адвокат.



В декабре прошлого года Бутина признала себя виновной в заговоре для деятельности на территории США в качестве агента иностранного правительства. В судебных документах отмечается, что прокуроры предъявили ей обвинения в попытке проникновения в ряды консервативных политических организаций США, включая влиятельную Национальную стрелковую ассоциацию.



В качестве одного из аргументов стороны обвинения служили связи Бутиной с бывшим российским законодателем и членом руководства Российского Центрального банка Александра Торшина. За три месяца до ареста Бутиной, Федеральное казначейство ввело финансовые санкции против Торшина.



Ранее, в феврале 2019 года, американский консервативный политический активист, фигурирующий в деле Бутиной как её бойфренд, был обвинён большим жюри в штате Южная Дакота в финансовых махинациях.



В Кремле назвали "беспочвенными" обвинения против Бутиной, а президент России Владимир Путин настаивал на том, что Бутина признала себя виновной под давлением.