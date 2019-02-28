Дональд Трамп и Ким Чен Ын начали второй день переговоров в Ханое

В столице Вьетнама – Ханое – президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын начали второй день саммита встречей тет-а-тет.В Белом доме сообщили, что далее последуют переговоры в расширенном составе, которые могут завершиться совместным заявлением и подписанием документа, содержание которого пока не разглашается.

Главная тема переговоров между лидерами США и КНДР – ядерное разоружение Пхеньяна. После беседы с Ким Чен Ыном в первый день саммита, Дональд Трамп не согласился с утверждениями критиков о том, что он пытается откреститься от своего обещания сделать Корейский полуостров безъядерным.

Перед началом сегодняшней встречи Трамп сообщил, что не намерен торопиться заключить "правильную сделку". Если "отношения хорошие, то может произойти немало хороших вещей", - заявил президент США. Ким Чен Ын отметил, что на их встречу смотрит "весь мир", а некоторым она представляется сюжетом из "фантастического фильма".

Всего на переговоры в четверг отводится более пяти часов. Перед отъездом из Ханоя президент США даст пресс-конференцию.

Это второй саммит США и КНДР. Первая встреча в Сингапуре в июне прошлого года завершилась подписанием документа, согласно которому Северная Корея обязана проводить разоружение в ответ на гарантии безопасности со стороны США. Однако позднее СМИ сообщали, что КНДР продолжает ядерные разработки.