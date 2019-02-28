В Самаре директора кладбища уволили из-за гроба перед правительством

В Самаре уволен директор кладбища, на котором местная жительница не смогла похоронить своего мужа из-за конкуренции компаний ритуальных услуг. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу мэрии Самары.

Официальная причина и дата увольнения директора кладбища не разглашаются.

21 февраля на самарском кладбище "Центральное" (также известное под названием "Рубежное") из-за конфликта между компаниями ритуальных услуг были сорваны похороны местного жителя. Оставшаяся на кладбище жена покойника решила привезти гроб к зданию областного правительства. По словам очевидцев, там он простоял около 15-20 минут.

"Мне просто нужно было похоронить человека, а когда я в семь часов вечера оказалась одна с гробом посреди Самары, я была в шоке, что мне еще оставалось делать?" – объяснила своё решение жена покойника.

После вмешательства властей она забрала гроб и на следующий день похоронила мужа в посёлке Мирное под Самарой.

После срыва похорон на самарском кладбище региональное министерство социальной защиты предложило выплатить женщине пособие для организации похорон, но она от него отказалась.

Депутат собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов тогда высказал мнение, что ситуация возникла из-за конфликта между двумя фирмами ритуальных услуг: они якобы ранее договорились о распределении между собой обслуживания городских кладбищ Самары.

По словам депутата, тело умершего две недели было в морге, поскольку у его гражданской жены не было денег на похороны. Позже женщине удалось договориться о похоронах за 8 тысяч рублей, но провести их оказалось невозможно.

"На кладбище "Рубежное" действует настоящая монополия. Там хоронит только одна фирма, – объяснил ситуацию Туймасов изданию "КП в Самаре". Видео инцидента опубликовал "МК".