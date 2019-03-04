В Конгрессе рассмотрят законопроект о влиянии РФ в Венесуэле

В Палату представителей Конгресса США внесён законопроект, который предусматривает оценить риски российского влияния в Венесуэле и разработать стратегию для противодействия ему. Документ внесла член Палаты представителей от Флориды, демократ Дебби Вассерман-Шульц, документ поддержали ещё несколько законодателей - три демократа и один республиканец.

Документ также предусматривает "оценку приобретения активов Citgo в Соединенных Штатах иностранными инвесторами" - речь идёт о дочерней компании оказавшейся под санкциями США венесуэльской нефтегазовой корпорации PDVSA. Значительный пакет акций Citgo принадлежит "Роснефти".

Текст документа пока не опубликован, и подробности предлагаемых мер пока не известны.

Россия в нынешнем противостоянии в Венесуэле поддерживает президента Николаса Мадуро. Соединённые Штаты и их союзники, напротив, считают легитимным временным президентом главу парламента и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Российские официальные лица неоднократно обвиняли США в стремлении силой свергнуть Мадуро, вплоть до подготовки вооружённого вторжения в Венесуэлу. Агентство Reuters, в свою очередь, со ссылкой на свои источники сообщало, что в Венесуэле могут находиться российские наёмники из так называемой ЧВК "Вагнера", известные участием в боевых действиях в Сирии и присутствием в Африке. Внимание также привлекают полёты российских самолётов, в том числе принадлежащих Минобороны, в Венесуэлу. Накануне там побывал Ил-62 российского Минобороны, а в понедельник - уже неоднократно бывыший в Венесуэле "Боинг" компании Nordwind, которым, по ряду свидетельств, пользовался и Мадуро. Сейчас самолёт вылетел из Каракаса в африканскую Уганду.