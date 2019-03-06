Во Владимире чиновница назвала питание детей в школах делом родителей

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах лежит на родителях. Так чиновница прокомментировала отмену бесплатных завтраков для части учеников младших классов, отмечает местное информационное агентство "ПроВладимир".

При этом она сослалась на закон "Об образовании", согласно которому, по её словам, учебные заведения ответственны только за обеспечение условий для организации питания."А вот обеспечить само питание, то есть приобретение и подвоз продуктов, изготовление и так далее – вот это уже вопрос родителей", - сказала Беляева.

Непопулярные меры она объяснила нехваткой средств. По словам чиновницы, у муниципалитетов, которые получают дотации из бюджета, появились новые задачи, связанные, в том числе с обеспечением безопасности школ, в связи с чем "приходится выбирать", отметила директор областного департамента образования.

В статье 37 закона "Об образовании в Российской Федерации" говорится, что "организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность".

Ранее депутат городской думы Екатеринбурга Елена Дерягина предложила отменить бесплатное питание для учащихся начальных классов. По ее мнению, субсидии из бюджета должны быть адресными, и бесплатные обеды могут предоставляться только инвалидам, сиротам и детям из многодетных семей. К тому же, отметила она, многие дети не доедают свои порции, и поэтому деньги налогоплательщиков тратятся впустую.