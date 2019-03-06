СМИ: счета венесуэльских компаний в России переведут в банк РФК

Счета венесуэльских компаний в России переведут в находящийся по санкциями США банк "Рособоронэкспорта" - "Российская финансовая корпорация" (РФК). Решение об этом было принято властями России после консультаций с венесуэльской стороной и бизнесом, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с ходом переговоров.

По словам одного из собеседников агентства, прежде всего, речь идет о счетах государственной нефтегазовой компании PDVSA. От других подробностей он воздержался.

PDVSA – основной источник доходов Венесуэлы. 28 января власти США ввели против PDVSA санкции. В стране заморожены активы компании на $7 миллиардов, также действуют ограничения для международных компаний на сотрудничество с PDVSA. Таким образом, Вашингтон хочет воспрепятствовать тому, чтобы режим Николаса Мадуро, которого США не считают легитимным президентом, получал доходы от продажи венесуэльской нефти.

В середине февраля агентство Reuters сообщило, что российский Газпромбанк решил заморозить счета попавшей под американские санкции PDVSA. Официально банк не комментировал эти сообщения. На запрос РИА Новости относительно перевода счетов в РФК Газпромбанк не ответил.

1 марта Мадуро распорядился закрыть европейский офис государственной нефтегазовой компании PDVSA в Лиссабоне и перенести его в Москву.

В последние годы в Венесуэле продолжается гуманитарный кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов. C 2014 года в Венесуэле регулярно вспыхивают уличные протесты против президента. В январе Хуан Гуайдо на митинге оппозиции объявил себя временным президентом страны и пообещал провести новые выборы. США готовы ослабить или отменить ограничения, если контроль над PDVSA перейдет к Хуану Гуайдо, которого Вашингтон и его союзники считают легитимным президентом Венесуэлы. Россия официально по-прежнему признаёт Мадуро президентом и обвиняет Соединённые Штаты во вмешательстве в дела Венесуэлы.