Глава Пскова запретил подчиненным приносить смартфоны на совещания

Глава Пскова Иван Цецерский запретил сотрудникам приносить на рабочие совещания с его участием мобильные телефоны. Как сообщил "Радио Свобода" источник в Городской думе, неофициальное распоряжение глава города вынес после нескольких скандалов, связанных с оскорбительными высказываниями чиновников из различных регионов России.

По новым правилам, перед каждым совещанием присутствующие должны сдавать свои смартфоны на хранение секретарю. Публично своё распоряжение Цецерский не озвучивал и не комментировал.

По информации источника "Радио Свобода", запрет главы Пскова связан с его опасениями, что сотрудники могут записывать его речь, а потом выкладывать в сеть. По словам собеседника, Цецерский допускает "специфическую лексику" в общении с подчиненными.

Высказывания Цецерского уже становились предметом внимания федеральных СМИ. В апреле 2018 года на Instagram-странице генерального секретаря партии "Единая Россия" Андрея Турчака глава Пскова написал: "Пиндосам вы ничего не докажите, они заврались так, что их легче стереть с лица земли, но Господь это запрещает!".<орфография оригинала сохранена - РС> В декабре 2018 уже на своей странице в соцсети Цецерский сообщил, что глава Крыма Сергей Аксенов благодарит "псковских десантников и спецназовцев за умелые действия весной 2014 года". После того, как об этом написали СМИ, глава Пскова удалил упоминание о десантниках.

6 марта в сети было опубликовано видео, на котором депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" Гасан Набиев заявил, что в России пенсию в 8 тысяч рублей получают только "тунеядцы и алкаши". По его словам, малоимущие люди сами сделали себя такими, хотя могли стать "нормальными людьми".