Майкл Коэн подал иск против организации Трампа

Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн подал судебный иск против строительной фирмы президента США The Trump Organization, сообщает агентство Reuters. Коэн требует от структуры оплаты юридических услуг на сумму около двух миллионов долларов.

В судебном иске утверждается, что компания Трампа перестала оплачивать юридические расходы Коэна после того, как тот пошёл на сделку с комиссией спецпрокурора США Роберта Мюллера. Он руководит расследованием дела о вероятном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

27 февраля Коэн, выступая перед Конгрессом, назвал Трампа "мошенником" и "расистом" и заявил, что президент США во время предвыборной кампании вел переговоры с Москвой о строительстве небоскрёба. Трамп в ответ обвинил Коэна во лжи.

В декабре Коэна приговорили к трём годам тюремного заключения за ложь под присягой, нарушение правил финансирования избирательных кампаний и уклонение от уплаты налогов. Он начнет отбывать наказание в мае.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. Спецпрокурор США Роберт Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва вмешательство в выборы в иностранных государствах отвергает.