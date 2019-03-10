В Алжире ожидают возвращения президента Бутефлики

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, вылетел из Женевы на родину, сообщило агентство AFP. В Швейцарии он проходил двухнедельный курс лечения. Тем временем в Алжире и других городах страны проходили массовые протестные акции против выдвижения действующего президента кандидатом на предстоящих выборах главы государства - на пятый срок.



Как отмечает Reuters, наиболее ясным подтверждением, что алжирские генералы симпатизируют десяткам тысячам демонстрантов, требующих ухода Бутефлики из политики, стало заявление начальника Генштаба о единстве интересов армии и народа. Генерал Гаед Салах, выступая с обращением по телевидению не упомянул об акциях протеста.



Источник из окружения Бутефлики сообщил агентству Reuters, что президент Алжира собирается вернуться на родину в воскресенье.



Алжирский правительственный самолёт приземлился сегодня в женевском аэропорту, в котором заметно усиленное присутствие полиции. Однако ни медицинские автомобили, ни автоколонна с 82-летним президентом Алжира пока не появлялись.