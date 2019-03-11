В Эфиопии на месте падения Boeing-737 MAX 8 найден бортовой самописец

"Чёрный ящик" разбившегося самолёта Boeing-737 MAX 8 Эфиопских авиалиний найдён в понедельник на месте авиакатастрофы, сообщило эфиопское государственное телевидение. Пассажирский самолёт, направлявшийся из Адис-Абебы в Найроби, упал через несколько минут после взлёта. Катастрофа произошла утром в воскресенье. Погибли все 157 пассажиров и членов экипажа.

Трагическое происшествие вызвало вопросы о безопасности этого самолёта, который в настоящее время пользуется наибольшим спросом на мировом рынке. В октябре прошлого года такой же Boeing 737 MAX 8 упал вскоре после взлёта в Индонезии. Погибли 188 человек.

После катастрофы эфиопского самолёта, национальная авиакомпания решила приостановить все полёты этих лайнеров.