Создание главной иконы храма российской армии оплатит лично Путин

Центральную икону главного храма Вооруженных сил России – образ Спаса Нерукотворного – создают на личные средства президента Владимира Путина. Об этом в интервью "Красной звезде" рассказал главный архитектор храма Дмитрий Смирнов.

По его словам, на средства российского президента создаются и икона и сложный складень с киотом высотой 3 метра и шириной около полутора метров. Сама икона будет написана на доске, собранной из лафета восьмифунтовой чугунной пушки 1710 года, которую подняли со дна Невы недалеко от домика Петра I в Петербурге, добавил архитектор храма.

О том, что Министерство обороны России построит в подмосковном парке "Патриот" главный храм Вооруженных сил стало известно в сентябре прошлого года. Строение должно стать третьим по высоте среди православных храмов мира. Высота здания должна составить 95 метров вместе с крестом. Общая площадь храмового комплекса- 11 тысяч квадратных метров, а сам храм сможет вместить в себя 6 тысяч прихожан. Как заявил, министр обороны России Сергей Шойгу, ступени храма будут отлиты из трофейной техники вермахта. В музейном сообществе считают это недопустимым расточительством, поскольку любой экземпляр вооружения противника спустя столь долгие годы после окончания войны обладает исторической и культурной ценностью.

Строительство планируется закончить в 2020 году. Фонд "Воскресение", который собирает пожертвования, в том числе от военнослужащих в ноябре сообщал, что их сумма уже превысила один миллиард рублей. Ранее сообщалось, что большинство отправивших деньги на строительство храма внесли одну и ту же сумму 12 254 рубля.