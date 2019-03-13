В стрельбе в бразильской школе погибли не менее девяти человек

Не менее девяти человек погибли, 17 получили ранения во время вооруженного нападении в школе в бразильском городе Сан-Паулу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. Среди жертв есть как ученики, так и работники школы. Двое молодых людей, устроившие стрельбу, покончили с собой.

По данным полиции, нападавшие — бывшие ученики школы. Во время стрельбы в учебном заведении находились только учащиеся в старших классах.

Reuters пишет, что последнее вооруженное нападение на школу в Бразилии произошло в 2011 году. Тогда в результате стрельбы в Рио-де-Жанейро погибли двенадцать учеников.