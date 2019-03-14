Минприрорды впервые оценило стоимость всей нефти и газа в России

Министерство природных ресурсов и экологии России (Минприроды) впервые оценило стоимость запасов полезных ископаемых в стране. В дальнейшем оно будет ежегодно актуализировать данные, сообщает РБК.

Согласно первой оценке на конец 2017 года, стоимость запасов нефти в России составляет почти 40 триллионов рублей, газа – свыше 11 триллионов. Кроме того, Минприроды оценило запасы железной руды в 808 миллиардов рублей, а также алмазов и золота – в 505 и 408 миллиардов рублей – соответственно.

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов, по данным Минприроды, составила 55 триллионов рублей или 60 процентов ВВП России за 2017 год.



При этом Минприроды оценивало только те запасы, на которые выдана лицензия на пользование недрами и имеется документация на разработку. То есть оценка министерства меньше совокупного объема разведанных запасов.



В натуральном выражении на конец 2017 года, по данным Минприроды, запасы нефти в России составляли 9 миллиардов тонн, газа — 14 с половиной триллионов кубических метров, золота – 1407 тонн.

В то же время по данным британской British Petrolium , доказанные запасы нефти в России на конец 2017 года составляли 14,5 млрд тонн, природного газа — 35 трлн куб. м. Запасы золота в недрах России, по оценке Геологической службы США, составляли на конец 2017 года 5500 тонн.

В конце февраля министр энергетики Александр Новак в интервью Газете.ру оценил запасы нефти и газа в России. По его прогнозам, запасов нефти хватит примерно на 30 лет, а газа — более чем на 100 лет.

По итогам 2018 года Россия достигла рекордного показателя по добыче нефти — 10,7 миллионов баррелей в сутки, обогнав Саудовскую Аравию. Однако первое место по-прежнему занимают США с показателемболее 11 с половиной миллионов баррелей в сутки.