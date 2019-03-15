Суд в Коми по постановлению ЕСПЧ отменил решение о депортации турка

Суд в Республике Коми отменил решение об аннулировании вида на жительство гражданина Турции Акчая Емера, которого депортировали из России по требованию Федеральной службы безопасности в 2016 году. Об этом сообщает издание "7x7".

Решение было принято после того, как в декабре 2018 года Европейский суд по правам человека признал депортацию Емера незаконной и обязал власти России выплатить ему компенсацию в размере 12 тысяч евро. Представители ФСБ заявили, что дело должен рассматривать Верховный суд республики, потому что только ему они смогут показать некий секретный документ, на основании которого был выслан гражданин Турции.

Акчай Емер жил в Сыктывкаре с 1999 года. Он занимался фермерским хозяйством. В 2015-м ФСБ потребовало аннулировать вид на жительство Акчая Емера и депортировать из России. В ведомстве заявили, что фермер якобы представляет угрозу для безопасности страны. Это случилось в момент обострения российско-турецких отношений в ноябре 2015 года. Тогда истребитель ВВС Турции сбил бомбардировщик Су-24, входивший в российскую авиационную группу в Сирии.