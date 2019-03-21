Утрехт: стрелявшего в трамвае обвиняют в терроризме

Прокуратора Нидерландов предъявила обвинения в терроризме стрелку в Утрехте, жертвами которого стали три человека. 37-летнему Гёкмену Танису предъявлены обвинения по статьям о массовом убийстве с террористическим мотивом и угрозе терроризма. Об этом со ссылкой на сайт нидерландской прокуратуры сообщает Deutsche Welle.

22 марта Танис предстанет перед судом. Заседание будет проходить в закрытом режиме. Прокуратура считает, что обвиняемый действовал в одиночку. Ведомство также исключает версию "семейной драмы". Об этом ранее писали СМИ, но следователи не нашли связи между нападавшим и жертвами. Теперь Танису предстоит пройти психологическую экспертизу.

18 марта вооруженный мужчина открыл стрельбу по пассажирам трамвая в Утрехте. Три человека погибли, пятеро получили ранения. Гёкмен Танис – местный житель турецкого происхождения – был задержан спустя несколько часов после стрельбы.