В Нижнекамске неизвестный смертельно ранил ножом полицейского

В Нижнекамске неизвестный напал на двух полицейских, смертельно ранив ножом одного из них. Нападавший застрелен, сотрудник правоохранительных органов скончался в машине скорой помощи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет.
Нападение произошло у здания УВД Нижнекамска. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Сообщается, что погибший был участковым. Личность нападавшего устанавливают.
Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев утверждает, что нападавший выкрикивал экстремистские лозунги. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой неизвестный гонится за полицейским, а потом падает, предположительно от выстрела. Второй сотрудник полиции лежит на земле без движения. Экстремистских выкриков на записи не слышно.
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