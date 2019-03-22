В Нижнекамске неизвестный смертельно ранил ножом полицейского

В Нижнекамске неизвестный напал на двух полицейских, смертельно ранив ножом одного из них. Нападавший застрелен, сотрудник правоохранительных органов скончался в машине скорой помощи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Следственный комитет.

Нападение произошло у здания УВД Нижнекамска. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Сообщается, что погибший был участковым. Личность нападавшего устанавливают.

Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев утверждает, что нападавший выкрикивал экстремистские лозунги. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой неизвестный гонится за полицейским, а потом падает, предположительно от выстрела. Второй сотрудник полиции лежит на земле без движения. Экстремистских выкриков на записи не слышно.