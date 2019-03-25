ООН: жертвами циклона "Идай" в Африке стали более 700 человек

По данным ООН, не менее 700 человек погибли в странах южной Африки в результате циклона "Идай", который оказался одним из самых мощных в регионе за несколько десятилетий. Около 1,7 миллиона человек пострадали . Сотрудники гуманитарных организаций ожидают, что количество погибших вырастет по мере отступления паводковых вод, сообщает "Голос Америки".

Больше всего жертв стихийного бедствия в Мозамбике – более 400 человек. Десятки тысяч людей пострадали. По данным властей Мозамбика, не менее полутора тысяч человек всё ещё ожидают помощи спасателей на крышах и деревьях, а около 89 тысяч человек собрались в лагерях для перемещенных лиц.

Зимбабве и Малави также пытаются справиться с последствиями циклона.

Жители пострадавших районов испытывают дефицит предметов первой необходимости, в том числе продовольствия, воды и медикаментов.

Всемирная организация здравоохранения предупредила об опасности распространения инфекционных заболеваний. В четвертом по величине городе Мозамбика – Бейре уже зафиксированы случаи холеры

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в пятницу, что организация уже выделила 20 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи региону, но, по его словам, "требуется гораздо более обширная международная поддержка".