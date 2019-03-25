Ракета, запущенная из Газы, разрушила дом к северу от Тель-Авива

Ракета, выпущенная утром в понедельник из сектора Газа по территории Израиля, попала в жилой дом, ранения получили, по разным данным, шесть или семь человек.



Дом в посёлке Мишмерет к северу от Тель-Авива был почти полностью разрушен. Ответственность за обстрел пока никто на себя не взял.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, заявил, что сразу после встречи с президентом Дональдом Трампом вернётся в Израиль, сократив свой визит. Он пообещал "ответить силой".



В Израиле 9 апреля пройдут парламентские выборы, Нетаньяху борется за сохранение поста премьера.



Посёлок Мишмерет находится примерно в 80 километрах от границы с сектором Газа. Это означает, что речь не идёт о ракете кустарного производства, которые, как правило, запускают палестинские группировки из Газы. Несколько дней назад две ракеты из Газы были выпущены по Тель-Авиву, при этом тогда контролирующая Газу радикальная группировка ХАМАС заявила, что они были запущены "по ошибке".