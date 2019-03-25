В Косове уволен чиновник за осуждение авианалётов НАТО в 1999 году

Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай уволил заместителя министра юстиции, которая назвала "запланированным геноцидом" авианалёты НАТО в 1999 году в бывшей Югославии.



Отправляя Весну Микич в отставку, Харадинай заявил, что "в правительстве Косова нет места лицам, независимо от их этнической принадлежности, которые не разделяют общие евроатлантические ценности".



Замминистра юстиции Весна Микич представляет сербское меньшинство в Косове, общая численность населения которого около двух миллионов. Косоваров среди них около пяти процентов. Североатлантический союз совершил "намеренно спланированный геноцид против суверенной страны, которая боролась с албанским терроризмом внутри своих границ", — написала Микич в Фейсбуке.



В 1999 году союз НАТО нанёс воздушные удары по территории бывшей Югославии для принуждения сербской армии к прекращению насилия над этническими албанцами в Косове. Эту операцию в НАТО считали гуманитарной интервенцией. Совет безопасности ООН не дал на неё согласия из-за позиции России и Китая.



В 2008 году Косово провозгласило независимость. В настоящее время эта страна имеет статус "частично признанного государства". Дипломатические отношения с Приштиной установили более 100 государств-членов ООН. Среди них, однако, нет ни Сербии, ни России.