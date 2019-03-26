Правозащитники выступили в защиту журналистов в Туркмении

Комитет защиты журналистов, правозащитная организация со штаю-квартирой в Нью-Йорке, призвал власти Туркмении снять запрет на выезд за пределы страны журналистки Солтан Ачиловой, а также прекратить преследование других независимых журналистов.

Ачилову 11 марта остановили на границе в международном аэропорту Ашхабада, когда она пыталась вылететь в Грузию для участия в семинаре. Ей было заявлено, что ей запрещено покидать страну.

Ранее с призывом прекратить преследования журналистки выступила организация "Репортёры без границ".

Солтан Ачилова - бывший корреспондент Туркменской службы Радио Свобода (Радио Азатлык). Её нередко задерживала полиция, несколько раз она подвергалась нападениям со стороны неизвестных. Сейчас она является корреспондентом издания "Хроника Туркменистана", базирующегося в Вене.

Правозащитники называют Туркмению одной из самых закрытых и несвободных стран в мире. В Индексе свободы прессы, составляемом "Репортёрами без границ", она на 178 месте из 180. Власти систематически преследуют немногих независимых журналистов.