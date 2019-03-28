Суд отправил под домашний арест бывшего министра по развитию Дальнего Востока

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 27 мая бывшего губернатора Хабаровского края и бывшего министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве по делу о хищении денег у "Роснефти". Об этом сообщает ТАСС.

Бывший чиновник был вице-президентом компании в 2013—2018 годах и отвечал за развитие её бизнеса на Дальнем Востоке. По версии следствия, Ишаев сдал компании в аренду офис в Хабаровске по завышенной цене. Его задержали утром в четверг.