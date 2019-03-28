Суд отправил под домашний арест бывшего министра по развитию Дальнего Востока

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 27 мая бывшего губернатора Хабаровского края и бывшего министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве по делу о хищении денег у "Роснефти". Об этом сообщает ТАСС.
Бывший чиновник был вице-президентом компании в 2013—2018 годах и отвечал за развитие её бизнеса на Дальнем Востоке. По версии следствия, Ишаев сдал компании в аренду офис в Хабаровске по завышенной цене. Его задержали утром в четверг.
- Виктор Ишаев возглавил администрацию Хабаровского края в 1991 году. С 1996 по 2009 год он был губернатором края. Затем он занимал посты министра по развитию Дальнего Востока и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.
- На выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году победил кандидат от ЛДПР. После этого из Хабаровска перенесли столицу Дальнего Востока во Владивосток. Осенью в регионе запланированы выборы в городскую думу Хабаровска и в региональный парламент. Издание Gazeta.ru писало, что в Кремле считают, что эти выборы будут сложными для власти.
- Накануне суд в Москве арестовал другого бывшего члена правительства — экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.