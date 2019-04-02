Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Общество

Таксисты. Три жизни, три таджикских судьбы. Фильм Мумина Шакирова

Кадр из фильма "Таксисты"

Смотреть комментарии

Радио Свобода при содействии телеканала "Настоящее время" представляет документальный фильм Мумина Шакирова "Таксисты".

Истории трёх уроженцев Душанбе, которые зарабатывают себе на жизнь работой таксистами. Двое из них мигранты, – один крутит баранку в Москве, другой в Нью-Йорке, – третий занимается извозом на родине. Герои фильма не знакомы между собой, они живут в разных культурных пространствах, каждый из них по-своему видит будущее.

Таджики, считающиеся одним из самых оседлых народов в мире, после краха СССР неожиданно для себя стали наиболее мобильной нацией на постсоветском пространстве. Большинство из двух миллионов таджикских мигрантов осели в России, другие оказались за бывшими советскими пределами, в том числе и в США.

Рахмат Хайдаров
Рахмат Хайдаров

58-летний Рахмат Хайдаров, жертва гражданской войны и экономической разрухи, в середине 90-х потерял свой бизнес и был вынужден отправиться на заработки в Москву. В Душанбе его ждет многочисленная родня, жена, дети и внуки, ради которых он и горбатился два десятилетия в России.

Умед Рустамов и пассажирка
Умед Рустамов и пассажирка

Умед Рустамов попал в США, будучи 20-летним душанбинским студентом. Парень приехал подтянуть английский язык на курсах в Нью-Йорке и решил остаться в Америке. Заработав первые деньги, поступил в Бруклинский колледж, который позволяет ему продлевать студенческую визу. Днем учеба, ночью работа – и мечта получить заветную грин-карту.

Толиб Бахранов
Толиб Бахранов

44-летний Толиб Бахранов редко выезжает за пределы Таджикистана. Его жизнь ограничивается заботами о жене и трех маленьких детишках. После смерти отца Толиб стал главой рода, и теперь он несет ответственность и за младших сестер и братьев.

Картина "Таксисты" – не только попытка сравнить, как живут мигранты за тысячи километров от дома в далеких странах, но и возможность понять, почему, к примеру, американский котел все еще "переплавляет" эмигрировавших в США представителей разных народов, а перед Россией такая задача даже не стоит.

Смотрите фильм Мумина Шакирова в 22:00 по московскому времени на сайте Радио Свобода, на канале "Настоящее время" и в YouTube.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG