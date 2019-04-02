Радио Свобода при содействии телеканала "Настоящее время" представляет документальный фильм Мумина Шакирова "Таксисты".

Истории трёх уроженцев Душанбе, которые зарабатывают себе на жизнь работой таксистами. Двое из них мигранты, – один крутит баранку в Москве, другой в Нью-Йорке, – третий занимается извозом на родине. Герои фильма не знакомы между собой, они живут в разных культурных пространствах, каждый из них по-своему видит будущее.

Таджики, считающиеся одним из самых оседлых народов в мире, после краха СССР неожиданно для себя стали наиболее мобильной нацией на постсоветском пространстве. Большинство из двух миллионов таджикских мигрантов осели в России, другие оказались за бывшими советскими пределами, в том числе и в США.

58-летний Рахмат Хайдаров, жертва гражданской войны и экономической разрухи, в середине 90-х потерял свой бизнес и был вынужден отправиться на заработки в Москву. В Душанбе его ждет многочисленная родня, жена, дети и внуки, ради которых он и горбатился два десятилетия в России.

Умед Рустамов попал в США, будучи 20-летним душанбинским студентом. Парень приехал подтянуть английский язык на курсах в Нью-Йорке и решил остаться в Америке. Заработав первые деньги, поступил в Бруклинский колледж, который позволяет ему продлевать студенческую визу. Днем учеба, ночью работа – и мечта получить заветную грин-карту.

44-летний Толиб Бахранов редко выезжает за пределы Таджикистана. Его жизнь ограничивается заботами о жене и трех маленьких детишках. После смерти отца Толиб стал главой рода, и теперь он несет ответственность и за младших сестер и братьев.

Картина "Таксисты" – не только попытка сравнить, как живут мигранты за тысячи километров от дома в далеких странах, но и возможность понять, почему, к примеру, американский котел все еще "переплавляет" эмигрировавших в США представителей разных народов, а перед Россией такая задача даже не стоит.

Смотрите фильм Мумина Шакирова в 22:00 по московскому времени на сайте Радио Свобода, на канале "Настоящее время" и в YouTube.