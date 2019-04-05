Власти Подмосковья потратят 500 млн рублей на "самопиар"

В Московской области власти потратят 500 млн рублей на самопиар в СМИ, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на соответствующий тендер на портале госзакупок.
По условиям тендера исполнитель контракта должен "укрепить доверие населения" к властям региона, "повысить удовлетворенность жителей степенью открытости власти" и "обеспечить однородность информации", которую доводят до жителей региона. В результате должен сформироваться "положительный образ Московской области как региона, комфортного для ведения предпринимательской деятельности".
Контракт стоимостью в полмиллиарда рублей на "освещение деятельности органов государственной власти" рассчитан на 4 месяца — с мая по август 2019 года.
- В конце прошлого года подмосковные власти размещали аналогичную закупку на 500 млн рублей. По данным "МБХ меди", всего за прошедший год власти Подмосковья выделили на самопиар в СМИ более 1 млрд рублей.
- Самый крупный тендер был размещен в апреле 2018 года. Тогда "Телеканал 360" получил 901 млн рублей на производство телепередач, репортажей и документальных фильмов, которые должны были "информировать жителей региона о работе губернатора и укреплять доверие к властям".
- В сентябре 2018 года в области прошли губернаторские выборы, глава региона Андрей Воробьев переизбрался на новый срок с результатом около 62 процентов.
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