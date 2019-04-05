Власти Подмосковья потратят 500 млн рублей на "самопиар"

В Московской области власти потратят 500 млн рублей на самопиар в СМИ, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на соответствующий тендер на портале госзакупок.

По условиям тендера исполнитель контракта должен "укрепить доверие населения" к властям региона, "повысить удовлетворенность жителей степенью открытости власти" и "обеспечить однородность информации", которую доводят до жителей региона. В результате должен сформироваться "положительный образ Московской области как региона, комфортного для ведения предпринимательской деятельности".

Контракт стоимостью в полмиллиарда рублей на "освещение деятельности органов государственной власти" рассчитан на 4 месяца — с мая по август 2019 года.