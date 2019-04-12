Москва заняла шестое место в мире по скорости роста цен на жилье. Об этом сообщается в отчете консалтинговой фирмы CBRE. Средний рост цен на недвижимость в 2018 году составил около девяти процентов.

Самый высокий рост цен на жилье в прошлом году показали Барселона, Дублин, Шанхай, Мадрид и Париж. В столице Каталонии цены выросли в среднем на семнадцать процентов, тогда как в столице Ирландии – на двенадцать процентов. Самыми дорогими городами в мире остаются Гонконг, Сингапур, Шанхай и Ванкувер. Квартира в Гонконге в среднем стоит более 1,2 миллиона долларов, в Сингапуре – около 800 тысяч. В этом списке Москва оказалась на 25-м месте, со средней стоимостью жилья около 270 тысяч долларов.

Эксперты проанализировали цены на съём квартир в мире. В этой категории первые позиции занимают Нью-Йорк, Абу-Даби, Гонконг и Джедда – саудовский город, расположенный на берегу Красного моря. В Нью-Йорке средняя стоимость аренды составила почти 2900 долларов, тогда как в Абу-Даби – немного более 2800. Цена аренды в Москве в 2018 году выросла до 818 долларов, отметили в компании CBRE.

В марте результаты исследования 231 города в мире опубликовала консалтинговая фирма Mercer. По её данным, Москва и Санкт-Петербург оказались самыми небезопасными из 50 проанализированных городов в Европе. По качеству жизни крупнейшие российские города заняли соответственно 167-е и 174-е место.