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В Туве задержаны шестеро из девяти сбежавших заключённых

Иллюстративное фото

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В Туве сотрудники полиции задержали еще двоих из девяти заключённых, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания в селе Кызыл-Мажалык, сообщается на сайте МВД. Поиск троих продолжается.

Следственный комитет по Бурятии завел уголовное дело против начальника отдела полиции, из которого бежали заключённые. Во время побега пострадал дежурный полицейский.

Среди беглецов – осуждённые за разбой и подозреваемые в убийстве.

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