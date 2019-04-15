В Туве задержаны шестеро из девяти сбежавших заключённых

В Туве сотрудники полиции задержали еще двоих из девяти заключённых, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания в селе Кызыл-Мажалык, сообщается на сайте МВД. Поиск троих продолжается.
Следственный комитет по Бурятии завел уголовное дело против начальника отдела полиции, из которого бежали заключённые. Во время побега пострадал дежурный полицейский.
Среди беглецов – осуждённые за разбой и подозреваемые в убийстве.
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