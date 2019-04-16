Пресс-служба Национальной технологической инициативы "Автонет" – рабочей группы правительства по разработке инноваций в транспорте – заявила, что в России не принято решение о введении платных перекрёстков.

Ранее об эксперименте с введением платы за проезд через перекрёсток сообщало государственное агентство "РИА Новости" со ссылкой на неназванного представителя "Автонета". Он рассказал, что введение платных маршрутов внутри городов позволит разгрузить их от пробок.

Позднее в "Автонете" сообщили ТАСС, что решение о введении платного проезда даже в рамках эксперимента ещё не принято и будет обсуждаться в конце апреля. Затем в организации сообщили, что даже обсуждения этой идеи не было. В Министерстве транспорта изданию сообщили, что с ними никто этот вопрос не обсуждал.