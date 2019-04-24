Ксенофобия разрешена. Сергей Михеев – о "дальних" и "близких"

Трудовые мигранты не впервые становятся удобным инструментом манипуляций. В случае социального недовольства, особенно если оно вызвано преступлением, действительно совершенным иностранцами, власти идут на поводу националистов, возлагают коллективную ответственность на всех мигрантов без исключения, чтобы сохранить авторитет в глаза электората. Так было в 2013 году, когда драка между полицейскими и торговцами из Дагестана на Матвеевском рынке в Москве накануне выборов мэра города спровоцировала массовые облавы на мигрантов по всей России. В том же 2013 году в Бирюлёве после убийства местного жителя выходцем из Азербайджана на рынке произошли погромы, сопровождавшиеся насилием в отношении мигрантов, после которых полицейские не стали наказывать зачинщиков, а провели антимиграционные рейды, задержав свыше тысячи ни в чем не повинных людей.

Последний пример, всколыхнувший общественное мнение, – Якутия, где после насилия в отношении местной женщины со стороны приезжих из Кыргызстана начались погромы продуктовых киосков, закусочных и прилавков на рынках, в которых работали мигранты. Сообщалось также, что 18 марта толпа жителей Якутска избила водителя маршрутки. В социальных сетях появились видеоролики, на которых унижают мигрантов. Один из роликов поражает: местный житель ведет по улице под дулом пистолета мигранта, который дрожит от страха и просит о пощаде. Якутские журналисты сразу же подхватили эту тему, появились публикации о нарушении санитарных норм на предприятиях общественного питания, где работают мигранты, о полицейских рейдах, которые привычно названы "оперативно-профилактическими мероприятиями "нелегальный мигрант", и так далее.

Несмотря на то что предполагаемый преступник был задержан и против него возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование" и "похищение человека", а против двоих его сообщников – по статье "незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору", глава республики Айсен Николаев пообещал якутянам "навести порядок" и, особенно не мудрствуя, поручил МВД провести тотальную кампанию против "нелегалов". Кроме того, он запретил работать по патентам мигрантам по 33 видам экономической деятельности, в том числе в розничной и оптовой торговле, в образовании, на общественном транспорте, на производстве и во многих других сферах. На самом деле, запрет этот не распространяется на киргизов, как многие думают, а затрагивает исключительно граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и других "безвизовых" стран, не входящих в ЕАЭС.

Никаких реальных оснований для введения такого запрета, официальная цель которого – "защита регионального рынка труда", нет. За 2017 год в Якутии трудовым мигрантам выданы 6788 патентов, что составляет всего 1,2% от численности рабочей силы республики. Риторику Айсена Николаева и мэра Якутска Сарданы Авксеньевой иначе как популистской и ксенофобной не назовёшь. Вместо того, чтобы предотвратить погромы и призвать агрессивно настроенных местных жителей не обращать внимания на этническую принадлежность подозреваемых в совершении преступления, руководители республики, собрав многотысячный митинг, фактически выступили с призывом показать, "кто в родном городе настоящий хозяин". Сотни граждан центральноазиатских республик, опасаясь за свою безопасность, пропали с улиц: прячутся по домам или стремятся уехать. Угрозы со стороны местных жителей не прекращаются, продолжаются и антимигрантские рейды: полицейские проверяют торговые точки, кафе и рестораны, задерживают мигрантов на улицах. А тех, кто был задержан за какие-либо нарушения миграционного законодательства, практически сразу выдворяют на родину.

В России довольно легко склонить "народные массы" к вымещению агрессии на "других"

Использовав жестокое преступление как повод, местные власти решили вытеснить из экономики несколько тысяч иностранцев, не имеющих ни к преступлению, ни к стране происхождения преступников никакого отношения. При этом были нарушены права не только иностранных трудящихся, которые потеряют работу, время, деньги, но и работодателей, которым дается три месяца на то, чтобы найти замену мигрантам. Найдутся ли "местные", желающие работать на рынках, стройках, на низкооплачиваемых должностях с плохими условиями труда в регионе с населением менее миллиона человек? Не исключено, что некоторые предприятия, на которых сейчас работают мигранты, закроются. Помимо прочего, на патентах Якутия зарабатывает (в 2018 году 360–370 миллионов рублей). Ограничения на работу "патентным" мигрантам в Якутии уже вводились: в 2017 году на 14 видов работ, и в 2018 году на 20 видов (тогда под запрет попали горнодобывающая, строительная сферы, а также сфера пассажирского транспорта), и объяснялись они безработицей среди местного населения.

Решения властей Якутии не только соответствуют общественному запросу, но и демонстрируют отношение российской власти к мигрантам как к однородной безликой массе, а не как к нормальным людям. Соответствуют эти действия и духу принятой совсем недавно Концепцией государственной миграционной РФ политики, которая признает необходимость "совершенствования правовых, организационных и иных механизмов, регулирующих въезд в РФ и пребывание на ее территории иностранных граждан", но вместе с тем причисляет миграцию к факторам негативных социально-экономических процессов, представляющих угрозу для России, будто целенаправленно смещая акценты в сторону неприязни к приезжим.

В России, особенно в регионах, где чувствующих себя неудовлетворенными качеством жизни большинство, довольно легко склонить "народные массы" к вымещению агрессии на "других". И в этом смысле именно ксенофобия, подкрепленная санкциями власти, становится серьезной угрозой не только для реализации прав и свобод мигрантов, но и для безопасности и гармоничного развития страны. Санкционированная ксенофобия к "дальним чужим" вызывает неприязнь к "более близким чужим", а затем заставляет искать "чужих" уже и среди своих.

Сергей Михеев – эксперт АДЦ "Мемориал"

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