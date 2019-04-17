UTair обязали вернуть деньги матери детей-инвалидов за продажу 11 билетов

Транспортная прокуратура в Сургуте возбудила административные дела в отношении авиакомпании UTair, которая заставила жительницу Хабаровска купить 11 билетов для двух её детей с ДЦП. Об этом сообщило РИА "Новости".

Генеральному директору авиакомпании прокуратура вынесла представление с предложением вернуть необоснованно полученные деньги за 11 билетов.

В феврале стало известно, что жительница Хабаровского края Наталья Загуменная и двое её сыновей с инвалидностью летели после операции из Кургана в Москву авиакомпанией UTair. В аэропорту представители авиаперевозчика вынудили мать-одиночку купить для одного сына девять авиабилетов на рейс, для другого – два общей стоимостью свыше 60 тысяч рублей, объяснив эту необходимость "правилами компании". После операции одного из мальчиков можно было транспортировать только лёжа, второго – на коляске.

Изначально семья планировала потратить на билеты 16 тысяч рублей, поэтому за остальными деньгами на дополнительные 9 авиабилетов Наталье Загуменной пришлось обратиться к своим родителям и в Российский детский фонд.

Позже в пресс-службе авиакомпании UТair заявили, что Загуменная не уведомила их о маломобильных пассажирах за 48 часов, как положено, и авиакомпания не смогла подготовиться к их перевозке.