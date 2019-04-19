Арестован чиновник Росавиации по делу о хищении 1 млрд рублей

Суд арестовал чиновника Росавиации по делу о хищении из агентства более одного миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Дело о мошенничестве возбудили по материалам ФСБ.
По информации ТАСС, арестован глава управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимир Мнишко.
По версии следствия, в 2008 году подведомственная Росавиации "Государственная корпорация по организации воздушного движения" заключила контракт на оказание юридических услуг с адвокатской коллегией по завышенным ценам. В дальнейшем договор неоднократно незаконно продлевался. В итоге за 10 лет из бюджета Росавиации было похищено более миллиарда рублей. Председателя коллегии адвокатов также задержали.
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