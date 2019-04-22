Участник нападения на десантников в 2000 году осуждён на 16 лет

Шатойский районный суд Чечни приговорил к 16 годам колонии строгого режима Шамиля Казбулатова за участие в нападении на десантников Псковской дивизии в 2000 году, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Казбулатов признан виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих. Следствие и суд установили, что обвиняемый в составе вооружённой группы под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба прицельно стрелял в псковских десантников из автомата Калашникова.

29 февраля 2000 года более тысячи чеченских боевиков напали на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт Чеченской Республики. В бою погибли 84 военных, четверо получили ранения. По этому делу на длительные сроки осудили 13 человек.

В ноябре 2018 года сообщалось о задержании ещё двоих участников группы Басаева по подозрению в убийстве псковских десантников. Их обвинили в участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих.