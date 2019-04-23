В Киеве судьи по делу "Приватбанка" обвинили Порошенко в давлении на них

Судейская коллегия Окружного административного суда Киева, которая ранее признала незаконной приватизацию Приватбанка олигарха Игоря Коломойского, обвинила руководителей Украины в оказании давления и во вмешательстве в процесс. Об этом говорится в сообщении суда.
Судьи обратились в Генпрокуратуру, Госбюро расследований и Высший совет правосудия с просьбой начать досудебное расследование и привлечь действующего президента Петра Порошенко, министра юстиции и главу Нацбанка Украины к уголовной ответственности. По мнению коллегии, комментируя её решение по "Приватбанку", чиновники "сделали заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины" и подрывают независимость судебной власти.
- 18 апреля суд в Киеве признал незаконной национализацию Приватбанка, в прошлом принадлежавшего миллиардеру Игорю Коломойскому. В конце 2016 года испытывающий финансовые проблемы банк перешел под контроль украинского государства.
- Иск против национализации Приватбанка рассматривался украинскими судами с июня 2017 года. Он был подан адвокатами Коломойского почти сразу после окончания национализации банка в начале того же года.
- В начале апреля Коломойский заявил в интервью "Украинской правде", что не заинтнересовал в возвращении банка, но хочет получить от государства 2 миллиарда долларов капитала.
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