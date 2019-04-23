В Киеве судьи по делу "Приватбанка" обвинили Порошенко в давлении на них

Судейская коллегия Окружного административного суда Киева, которая ранее признала незаконной приватизацию Приватбанка олигарха Игоря Коломойского, обвинила руководителей Украины в оказании давления и во вмешательстве в процесс. Об этом говорится в сообщении суда.

Судьи обратились в Генпрокуратуру, Госбюро расследований и Высший совет правосудия с просьбой начать досудебное расследование и привлечь действующего президента Петра Порошенко, министра юстиции и главу Нацбанка Украины к уголовной ответственности. По мнению коллегии, комментируя её решение по "Приватбанку", чиновники "сделали заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины" и подрывают независимость судебной власти.