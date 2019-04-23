Reuters исправило публикацию о Венесуэле после жалоб "Роснефти"

Международное агентство Reuters внесло изменения в публикацию об обходе санкций США Венесуэлой при содействии российской компании "Роснефть". На прошлой неделе госкомпания пригрозила добиться запрета Reuters в России из-за сообщения о том, что "Роснефть" якобы выступает посредником в продаже нефти венусуэльской компании PDVSA.

В новой версии статьи изменен её заголовок. В начале материала сообщается, что не было найдено подтверджений тому, что операции по описанной журналистами схеме действительно проводились. Также удалены ссылки на "Еврофинанс Моснарбанк", при помощи которого якобы производились транзакции.

Кроме этого учтено мнение экспертов, которые указывают на отсутствие нарушения санкционного режима со стороны "Роснефти". Соответствующие изменения также внесены в перевод статьи на русский.