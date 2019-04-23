Reuters исправило публикацию о Венесуэле после жалоб "Роснефти"

Международное агентство Reuters внесло изменения в публикацию об обходе санкций США Венесуэлой при содействии российской компании "Роснефть". На прошлой неделе госкомпания пригрозила добиться запрета Reuters в России из-за сообщения о том, что "Роснефть" якобы выступает посредником в продаже нефти венусуэльской компании PDVSA.
В новой версии статьи изменен её заголовок. В начале материала сообщается, что не было найдено подтверджений тому, что операции по описанной журналистами схеме действительно проводились. Также удалены ссылки на "Еврофинанс Моснарбанк", при помощи которого якобы производились транзакции.
Кроме этого учтено мнение экспертов, которые указывают на отсутствие нарушения санкционного режима со стороны "Роснефти". Соответствующие изменения также внесены в перевод статьи на русский.
- В первоначальной версии материала утверждалось, что национальная нефтяная компания Венесуэлы попросила по крайней мере двух клиентов перевести деньги за поставки на счета "Роснефти". В корпорации под руководством Игоря Сечина опровергли эти сообщения, назвав их "откровенной ложью". Пресс-секретарь госкомпании пообещал обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения на территории России деятельности Reuters, которое он назвал "псевдоагентством".
- Соединённые Штаты ввели санкции против PDVSA, чтобы ограничить экспорт нефти из Венесуэлы и лишить переводов валюты режиму президента Николаса Мадуро, которого США не считают легитимным главой государства.