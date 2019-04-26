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ФСИН: по закону "день за полтора" вышли на свободу 10 тысяч человек

Производственные цеха в исправительной колонии №8 по Новосибирской области

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За первый год действия закона, по которому пребывание в следственном изоляторе засчитывается в срок наказания по принципу "день за полтора", на свободу вышли более десяти тысяч человек. Об этом пятницу сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний России.

В ведомстве утверждают, что закон сократил сроки почти ста тысячам осуждённых. Во ФСИН также заявили, что в дальнейшем нормы зачёта времени пребывания в СИЗО или под домашним арестом будут учитываться судами при вынесении приговоров или рассмотрении апелляционных жалоб, передаёт агентство ТАСС.

Поправки в Уголовный кодекс России действуют с июля 2018 года. По ним день содержания в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии общего режима или два дня в колонии-поселении.

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