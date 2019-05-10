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В Буркина-Фасо при освобождении заложников погибли два французских спецназовца

На снимке двое граждан Франции, захваченных 1 мая заложниками на территории Бенина

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Операция по спасению заложников проводилась при содействии разведки США

В Буркина-Фасо при освобождении заложников погибли двое французских военнослужащих – морские офицеры из командования специальных операций. Представитель Елисейского дворца сообщил в пятницу, что президент Франции "приветствует освобождение четырех заложников", среди которых двое граждан Франции, похищенных 1 мая в Бенине.


"Кроме двух французских заложников, освобождены гражданка США и гражданка Южной Кореи", — говорится в сообщении Русской службы Международного французского радио. Американский телеканал CNN отмечает, что операция проводилась при содействии разведки США.

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