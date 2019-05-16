В Тюмени сотрудника ФСИН осудили за организацию спарринга

Суд в Тюмени приговорил к трём годам условно сотрудника ФСИН за организацию спарринга, в результате которого кандидат в спецназ стал инвалидом. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на прокуратуру региона.

Геннадия Дудко признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ему на три года запретили занимать руководящие должности в УФСИН.

Обвиняемый утверждал, что это был не спарринг, а проверка навыков рукопашного боя. Такие тренировки якобы ранее уже проходили в региональном ФСИН, и "всем об этом было известно". Дудко также настаивал, что бойцы спецназа должны уметь за себя постоять и их безопасность зависит от их физической формы.

​По версии следствия, в мае 2017 года Дудко поручил трём своим сотрудникам организовать тренировочные рукопашные бои с кандидатом на службу в спецназе. При этом в ведомстве запрещают подобные соревнования. С молодым человеком провели три боя, в процессе которых его били по голове и телу. После спарринга он был госпитализирован, а врачи провели срочную операцию на головном мозге. Потерпевший был признан инвалидом первой группы и провёл несколько месяцев в коме.