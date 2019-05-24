Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, у которого после ареста обнаружили в квартирах 12 миллиардов рублей наличными, был задержан после показаний бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Хотин, который занимает 154 место в рейтинге богатейших людей России по версии журнала Forbes , был помещён под домашний арест 19 апреля. Он обвиняется в выводе активов из своего банка. В июле 2017 года банк "Югра", входивший в 30 крупнейших кредитных организаций России по объемам активов, лишился лицензии.

По словам одного из собеседников РБК, после ареста Хотин сообщил следствию, что на протяжении трёх лет платил Черкалину за покровительство ФСБ. За это он защищал его от уголовного преследования со стороны МВД и Следственного комитета. В управлении собственной безопасности ФСБ было известно о незаконной деятельности Черкалина до этих показаний, утверждает другой собеседник РБК. Но задержать его они решили только после того, как банкир стал давать показания.

Черкалин возглавлял отдел, специализирующийся на банковском секторе, в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями. По словам источников "Новой газеты", полковник был одним из самых молодых и перспективных сотрудников в экономической контрразведке. Несмотря на то что ему еще нет 40 лет, он занимал свою должность более десяти лет. "Коммерсантъ" называл полковника "потомственным чекистом", РБК уточняет, что его отец руководил отделом кадров одного из подразделений Главного управления специальных программ при президенте России. Это управление считается отдельной спецслужбой, но в руководящий аппарат ориганизации входят в основном выходцы из ФСБ.