Правозащитники проиграли суд бывшей заключённой Кривицкой

Бывшая заключённая мордовской исправительной колонии №2 Инга Кривицкая выиграла суд у главы движения "За права человека" Льва Пономарёва и главы "Руси сидящей" Ольги Романовой.

Правозащитники обвиняли Кривицкую в причастности к пыткам в колонии и сотрудничестве с её администрацией. В ответ бывшая заключённая потребовала компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.

В пятницу суд обязал Пономарёва выплатить 50 тысяч рублей, а с Романовой взыскал 70 тысяч.