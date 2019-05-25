Правозащитники проиграли суд бывшей заключённой Кривицкой

Бывшая заключённая мордовской исправительной колонии №2 Инга Кривицкая выиграла суд у главы движения "За права человека" Льва Пономарёва и главы "Руси сидящей" Ольги Романовой.
Правозащитники обвиняли Кривицкую в причастности к пыткам в колонии и сотрудничестве с её администрацией. В ответ бывшая заключённая потребовала компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.
В пятницу суд обязал Пономарёва выплатить 50 тысяч рублей, а с Романовой взыскал 70 тысяч.
- Кривицкая, которая отсидела в ИК №2 больше 16 лет, утверждает, что пыток в ней нет, а люди, которые говорят обратное, "обливают грязью свою страну".
- В октябре 2018 года Ольга Романова сообщила, что Минюст России зарегистрировал фонд с аналогичным её движению названием – "Русь сидящая". Среди его учредителей оказалась бывшая заключённая Инга Кварацхелия (настоящая фамилия Кривицкой).
- По словам Романовой, пока Кривицкая сидела в мордовской колонии, она "сотрудничала с администрацией, принимала участие в избиении других заключённых женщин и отбирала посылки", а как вышла на свободу – пришла в прокремлёвское движение НОД и стала сотрудничать с телеканалом РЕН ТВ.
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