Почему правительство недовольно россиянами

Чем или кем пожертвовать ради экономического роста и как туго нам предстоит затягивать пояса? В новом выпуске программы "Деньги на Свободе" Максим Блант поспорит с экономическим блоком правительства и расскажет про варианты защиты от кризиса.
Чем или кем пожертвовать ради экономического роста и как туго нам предстоит затягивать пояса? В новом выпуске программы "Деньги на Свободе" Максим Блант поспорит с экономическим блоком правительства и расскажет про варианты защиты от кризиса.
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