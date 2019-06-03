Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Деньги на Свободе

Почему правительство недовольно россиянами

Президент Владимир Путин, министр финансов Антон Силуанов и премьер Дмитрий Медведев (слева направо) на плакате участника оппозиционной акции

Смотреть комментарии

Чем или кем пожертвовать ради экономического роста и как туго нам предстоит затягивать пояса? В новом выпуске программы "Деньги на Свободе" Максим Блант поспорит с экономическим блоком правительства и расскажет про варианты защиты от кризиса.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG