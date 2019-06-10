Арест журналиста Ивана Голунова и его влияние на итоги ПМЭФ

Главное событие конца минувшей недели - Петербургский международный экономический форум. Который превратился в расширенное заседание правительства с участием представителей российского и иностранного бизнеса.Самое любопытное в том, на это “заседании правительства” главу кабинета не позвали. Сидел в Москве, охранял кресло. Это видимо окончательно стало его основной функцией. Почему? Смотрите в программе "Деньги на Свободе"

