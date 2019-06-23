Перевыборы мэра Стамбула проводятся при наблюдателях от Совета Европы

В Стамбуле идёт подсчет голосов после повторных выборов мэра этого крупнейшего города Турции. Ожидается, что предварительыне результаты объявят позднее.

Повторные выборы в Стамбуле назначили по решениею Высшей избирательной комиссии Турции. Она поддержала претензии президента Реджепа Эрдогана - лидера правящей Партии справедливости и развития и, одновременно, президента страны. Он заявлял о фальсификациях и нарушения на выборах в марте, которые выиграл кандидат от оппозиции.



Эрдоган утверждал тогда, что на выборах было много нарушений и фальсификаций. В итоге Высшая избирательная комиссия отменила результаты мартовских выборов. Решение подверглось широкой международной критике, в адрес Эрдогана вновь прозвучали обвинения в авторитаризме. На повторных выборах на пост мэра баллотируются более 20 кандидатов. Среди них и выигравший весенние выборы оппозиционер Экрем Имамоглу.

Своих наблюдателей в Турцию направил Совет Европы - старейшая в Европе международная организация, разработавшая и принявшая Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.