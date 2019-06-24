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Деньги на Свободе

Почему золото и биткоин растут, а рубль падает?

Изображение логотипа виртуальной валюты Facebook

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Что покупать? Золото, биткоин или новую криптовалюту Facebook? Есть ли у Марка Цукерберга шанс привести к победе революцию, начатую Сатоши Накамото? Смотрите программу "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом сегодня в 18:05

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