Почему золото и биткоин растут, а рубль падает?

Что покупать? Золото, биткоин или новую криптовалюту Facebook? Есть ли у Марка Цукерберга шанс привести к победе революцию, начатую Сатоши Накамото? Смотрите программу "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом сегодня в 18:05
Что покупать? Золото, биткоин или новую криптовалюту Facebook? Есть ли у Марка Цукерберга шанс привести к победе революцию, начатую Сатоши Накамото? Смотрите программу "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом сегодня в 18:05
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