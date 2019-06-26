Левада-центр: больше россиян стало хорошо относиться к Украине

За прошедшие месяцы выросло количество россиян, которые хорошо относятся к Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного "Левада-центром".

По данным социологов, о хорошем отношении к соседней стране в мае заявило 38 процентов россиян. В феврале их было на четыре процента меньше. Также на 8 процентных пунктов – с 56 до 48 процентов – снизилось количество тех, кто негативно воспринимает Украину.

"Левада-центр" также спросил респондентов про их отношение к Соединённым штатам. В мае 31 процент россиян заявили, что относятся хорошо к США — это на три процента меньше, чем в феврале. При этом уменьшилось и количество россиян, негативно воспринимающих эту страну.

Также снизился процент россиян, которые заявили о хорошем отношении к Евросоюзу. Теперь их на пять процентных пунктов меньше, этот показатель в мае составил 37 процентов. При этом уменьшилось и количество тех, кто отзывается негативно о Европейском союзе.

Самой высокой популярностью среди россиян пользуется Белоруссия. О хорошем отношении к этой стране заявило 84 процента россиян. Только 8 процентов плохо воспринимают соседнюю страну.