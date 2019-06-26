Прокуратура Грузии просит снять неприкосновенность с оппозиционера

Два комитета парламента Грузии поддержали запрос Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности депутата от оппозиционного "Единого национального движения" Ники Мелия. Его обвиняют в том, что во время акции протеста в Тбилиси против визита российского депутата Сергея Гаврилова 21 июня он склонил мирных митингующих к штурму здания парламента и нападению на полицейских.

Сам Мелия отрицает вину, как и его коллеги по оппозиции. Они утверждают, что акция была стихийной, у неё не было организаторов, а оппозиционные политики участвовали в ней не в роли лидеров, а как рядовые участники. Заседание комитетов было бурным, оппозиция требовала от генпрокуратуры предоставить доказательства. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании парламента позднее.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, кроме Мелия угроза ареста по тому же обвинению нависла над двумя другими лидерами оппозиции - Гиги Угулава и Ираклий Окруашвили. Их депутатский иммунитет не защищает. Ожидается, что у здания парламента вновь соберутся сторонники оппозиции - как они это делали на протяжении последней недели. Живущий на Украине Михаил Саакашвили призвал своих сторонников противодействовать попыткам арестовать Мелия.