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Деньги на Свободе

Бизнес отжимают, интернет закрывают, бензин дорожает

Россия, Иркутск. Последствия после наводнения. Анна Москвитина/ТАСС, 30 июня 2019

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Кто заставляет бизнесменов бежать из России? Какую цену россияне заплатят за суверенный рунет и почему рост тарифов в системе "Платон" коснется каждого?

Максим Блант даст ответы в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" сегодня в прямом эфире в 18:05

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