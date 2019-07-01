Бизнес отжимают, интернет закрывают, бензин дорожает

Кто заставляет бизнесменов бежать из России? Какую цену россияне заплатят за суверенный рунет и почему рост тарифов в системе "Платон" коснется каждого?
Максим Блант даст ответы в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" сегодня в прямом эфире в 18:05
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