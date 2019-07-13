Конец университета. Эфир в 19:05

Что ждет успешных выпускников школ в российском бакалавриате?

Выясняем с психологом, директором по гуманитарной политике РАНХиГС Александром Асмоловым, деканом факультета социальных наук МВШСЭН Виктором Вахштайном и бывшими студентами – искусствоведом Анастасией Львовой и программистом Владиславом Степановым.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в субботу, 13 июля в семь часов вечера.