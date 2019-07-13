Конец университета. Эфир в 19:05

Что ждет успешных выпускников школ в российском бакалавриате?
Выясняем с психологом, директором по гуманитарной политике РАНХиГС Александром Асмоловым, деканом факультета социальных наук МВШСЭН Виктором Вахштайном и бывшими студентами – искусствоведом Анастасией Львовой и программистом Владиславом Степановым.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 13 июля в семь часов вечера.
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