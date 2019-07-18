Тысячи клиентов Microsoft подверглись угрозе кибератак

Компания Microsoft за год уведомила около 10 тысяч клиентов об угрозе кибератак при поддержке различных государств, говорится в сообщении корпорации. "Активность" преимущественно шла со стороны Ирана, Северной Кореи и России.

Более 80% атак было направлено против компаний, около 16% - на личные учётные записи пользователей. Кибератаки, по данным Microsoft, были организованы иранскими группами Holmium и Mercury, северокорейской группой Thallium и двумя российскими группами Yttrium и Strontium (она же Fancy Bear и ATP28).

В августе 2018 года американская компания Microsoft сообщала о предотвращении хакерской атаки на республиканские аналитические центры в США. Её предположительно планировала осуществить группировка Strontium, которую в компании связывают с российским правительством. С этой же группой хакеров Microsoft связывает и кибератаки на демократические институты Европы в период с сентября по декабрь 2018 года.